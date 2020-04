Le congé parental spécifique élargi aux parents d'enfants jusqu'à 12 ans ou handicapés

(Belga) La ministre fédérale de l'Economie Nathalie Muylle (CD&V) a annoncé jeudi qu'elle étendait la proposition de congé parental supplémentaire à tous les parents d'enfants jusqu'à 12 ans ou d'enfants souffrant d'un handicap. "Cela aidera les parents à combiner travail et garde d'enfants lors d'un redémarrage progressif", a-t-elle déclaré en séance plénière de la Chambre, en réponse à la députée Ecolo Marie-Colline Leroy.

Nathalie Muylle avait annoncé mardi qu'elle allait soumettre à ses partenaires de gouvernement MR et Open Vld un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux ouvrant la porte à un congé parental supplémentaire pour les télétravailleurs isolés (parents célibataires ou séparés) afin de s'occuper des enfants pendant le confinement. Jeudi, elle a donc indiqué qu'elle élargissait ce projet à tous les parents d'enfants jusqu'à 12 ans ou d'enfants souffrant d'un handicap. Dans un communiqué, la Ligue des familles salue cette annonce. Mardi, elle avait "regretté que la mesure proposée par la Ministre Muylle ne bénéficie pas à tous les parents et que la rémunération de ce congé ne soit pas améliorée. En deux jours, la mesure a évolué sur le premier point, mais tout reste à faire sur le second", relève-t-elle. (Belga)