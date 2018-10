Le constat lucide de François Bellot à Rochefort: "Je ne pense pas que Dermagne pourra être rattrapé"

Après quatre bureaux dépouillés sur cinq à Rochefort, le socialiste Pierre-Yves Dermagne devançait le bourgmestre empêché François Bellot de 291 voix et la bourgmestre faisant fonction, Corine Mullens, de 288 voix. "Je respecterai le classement", a commenté M. Bellot.

"J'étais là pour pousser la liste et si c'est quelqu'un d'autre qui est élu, je respecterai ce choix. Vu les résultats, je ne pense pas que Pierre-Yves Dermagne pourra être rattrapé", a-t-il encore précisé.

La liste "Cap 2030-IC", tirée par le socialiste Pierre-Yves Dermagne, poussée par le libéral François Bellot et sur laquelle figure la bourgmestre faisant fonction Corine Mullens, a récolté 66,13% des suffrages dans la commune de Rochefort. Cette alliance PS-MR devance la liste UCPR, qui récolte 20,08%, et celle d'Ecolo avec 13,79%. "On a 17 élus pour 4 à l'UCPR et 2 chez Ecolo. Sur nos 17 élus, il y a 10 conseillers MR et 7 PS", a conclu François Bellot.