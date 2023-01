Où en est le contrôle covid des voyageurs venus de Chine? "Tous les passagers qui sont arrivés ont présenté un test négatif"

Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé Publique, était l'invité politique d'Antonio Solimando dans la matinale de Bel RTL.

Depuis 10 jours, des contrôles sont effectués sur les passagers arrivant de Chine afin de voir s'ils seraient porteurs du Covid, qui fait des ravages actuellement dans le pays asiatique. Un test négatif est à présenter pour pouvoir embarquer vers la Belgique. Pour Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé Publique, les résultats sont aujourd'hui "rassurants".

"Tous les passagers, 876 en tout pour l'instant, ont pu présenter un test négatif avant d'embarquer", explique-t-il. Pour s'assurer de la fiabilité des tests chinois, deux autres solutions ont vu le jour. "Nous avons également contrôlé les eaux usées des avions et rien n'indique que le virus était présent. De plus, des tests étaient disponibles à la sortie de l'avion, sur base volontaire. 35 personnes ont jusqu'à présent accepté de se refaire tester, et tous les tests ont été négatifs également, ce qui confirme ce que l'on a pu constater dans les eaux".

Avec ces trois barrières, test au départ, contrôle des eaux usées et test volontaire à l'arrivée, le ministre se dit "confiant" sur le fait que le Covid n'est pas arrivé chez nous via ces vols.