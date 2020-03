Le coronavirus pousse à l'action et impose une réunion électronique du bureau du PS à 11h

(Belga) Le PS a confirmé dimanche matin la tenue, à 11h00, d'une réunion du bureau du parti consacrée aux discussions en cours pour former un gouvernement fédéral. Celles-ci ont connu un coup d'accélérateur samedi soir lors d'une réunion de plusieurs heures entre présidents des partis socialistes et libéraux, de la N-VA et du CD&V. Il s'agit de le première axée sur le contenu depuis les élections du 26 mai dernier, .

Mesures de sécurité autour du coronavirus obligent, il n'y aura toutefois pas de présence physique au boulevard de l'Empereur, a précisé le porte-parole du PS. La réunion aura lieu électroniquement à 11h00. (Belga)