Le corps sans vie d'une victime retrouvé sous les décombres à Jurbise

(Belga) Durant la nuit de samedi à dimanche, vers 2h30, les pompiers et les agents de la protection civile ont retrouvé le corps sans vie d'une victime, un homme d'une cinquantaine d'années, qui résidait dans l'habitation principale soufflée samedi à 16h20 sur la route d'Ath à Jurbise.

Au total, sept personnes dont un jeune garçon ont été blessées légèrement suite à l'explosion, probablement d'une conduite de gaz, survenue samedi vers 16h20 dans une habitation située sur la route d'Ath à Jurbise. Trois personnes ont été hospitalisés samedi en fin d'après-midi, une seule personne était encore hospitalisée "en observation" dimanche matin. Le corps d'une victime a été découvert dans la nuit de samedi à dimanche par les pompiers et les agents de la protection civile après dix heures de fouilles dans les décombres suite à une explosion, qui a détruit deux maisons et fait des dégâts matériels à au moins vingt-cinq logements situés de part et d'autre de la route d'Ath. Une fuite de gaz, qui devra être précisée par les experts, serait à l'origine de l'incident. Compte tenu du manque de stabilité sur les lieux détruits, les pompiers et les agents de la protection civile de Ghlin ont dû travailler avec beaucoup de minutie. Vers 2h30, le corps sans vie du locataire d'une des deux habitations soufflées a été découvert dans les gravats. Un médecin légiste et le parquet de Mons sont descendus place. Le lieu du sinistre est protégé et interdit d'accès. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incident ayant mené à la mort d'une personne. Dimanche peu après 6 heures, la circulation automobile sur la route d'Ath a été rouverte. Dimanche de 10 heures à midi, une permanence conjointe zone de police Sylle et Dendre et autorités communales est organisée à la commune de Jurbise à destination de toutes les personnes touchées par l'incident. (Belga)