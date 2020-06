Le couple de loups August et Noëlla a eu quatre louveteaux: voici les premières photos

Le couple de loups August et Noëlla a eu quatre louveteaux, a annoncé l'Agence flamande pour la Nature et les Forêts (Agentschap Natuur en Bos - ANB) sur Twitter mardi. Les quatre petits ont déjà été rebaptisés 'Daltons du Bosland' par la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir. Les louveteaux ont été filmés par des caméras de surveillance de la faune à proximité de la tanière.

"C'est un moment historique pour le patrimoine naturel en Flandre", a réagi Zuhal Demir. "C'est la première fois depuis 150 ans que les loups assurent une descendance dans notre pays. Cela fait chaud au coeur de voir les images de ces quatre petits". Selon l'ANB, la meute se porte bien et les louveteaux quittent progressivement le nid pour parcourir de petites distances. "Cela demande beaucoup d'énergie, surtout pour les parents, qui font maintenant tout ce qu'ils peuvent pour fournir à leurs petits la nourriture nécessaire. C'est pourquoi il est hors de question de les perturber", avertit l'agence. La surveillance du territoire des loups reste au plus haut niveau, avec des contrôles assurés par les gardes forestiers et la cellule Inspection de l'ANB.