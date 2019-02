Le couvent des Soeurs Sacramentines de Hal accueille une relique de Jean-Paul II

(Belga) Un morceau d'étoffe imprégné du sang du pape Jean-Paul II, canonisé en 2014, sera exposé à la dévotion des fidèles pendant neuf jours à partir de samedi dans le couvent des Soeurs Sacramentines de Hal, indiquent vendredi les religieuses sur leur page Facebook. Le tissu provient de l'habit que portait le pape polonais lors de l'attentat dont il fut victime en 1981 sur la place Saint-Pierre.

L'installation de la relique, qui provient du séminaire de Bois-le-Duc aux Pays-Bas, aura lieu samedi au cours d'une messe célébrée à partir de 15h00 dans la chapelle du couvent. La relique sera ensuite exposée à la vénération des fidèles tandis que des messes seront célébrées chaque jour. La neuvaine se terminera le dimanche 24 février avec la célébration de la messe dominicale à 08h30. Le pontificat de Karol Wojtyla, devenu Jean Paul II, s'est étendu de 1978 à sa mort en 2005, et reste le troisième plus long de l'histoire du catholicisme après ceux de saint Pierre et Pie IX. (Belga)