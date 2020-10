Le couvre-feu est-il LÉGAL pour notre nouveau ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne ?

Que pense notre nouveau ministre de la justice, le Libéral flamand Vincent Van Quickenborne, du couvre-feu imposé dans les provinces du Brabant wallon et du Luxembourg ?

"On a décrété des mesures nationales avec le comité de concertation vendredi passé. Et on a aussi permis aux gouverneurs de prendre des mesures supplémentaires. Il y a un précédent: en province d'Anvers, la gouverneure Cathy Berx, fin juillet, avait déjà décrété un couvre-feu", a-t-il expliqué à Fabrice Grosfilley, ce mardi matin sur Bel RTL. "Donc si les gouverneurs estiment que c'est nécessaire, c'est à eux de motiver cette décision".

Cette mesure vous semble proportionnée à vous, en tant que Libéral ?

"Il faut regarder les chiffres, et en Wallonie ils sont très préoccupants, donc je pense qu'il faut prendre des mesures supplémentaires, mais toujours bien motivées", insiste-t-il.

La motivation d'un couvre-feu semble donc essentielle pour qu'il ait une base légale.