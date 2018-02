Le CSA ouvre une instruction avec le CDJ sur l'émission "C'est vous qui le dites"

(Belga) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ouvre une instruction conjointe avec le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) à propos de l'émission "C'est vous qui le dites" diffusée le 12 janvier dernier sur la radio Vivacité (RTBF).

Ce matin-là, alors que l'émission était encore présentée par Benjamin Maréchal, les auditeurs étaient invités à réagir aux propos tenus la veille par l'ex-actrice porno française Brigitte Lahaie. "On peut jouir lors d'un viol", avait-elle déclaré sur BFM TV, avant de s'excuser. "Vous lui répondez quoi?", a demandé l'animateur de Vivacité à ses auditeurs. La question avait suscité de nombreuses réactions outrées, dont celle du ministre des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles Jean-Claude Marcourt. Trois jours plus tard, Benjamin Maréchal annonçait qu'il quittait la présentation de l'émission. Quarante-cinq plaignants se sont adressés au CSA pour dénoncer le choix de la question posée par l'émission et les propos tenus sur antenne, indique vendredi l'instance de régulation de l'audiovisuel en Belgique francophone. "Après écoute, le secrétariat d'instruction du CSA estime que ces éléments sont susceptibles de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de l'égalité entre les femmes et les hommes", ajoute le Conseil. "Certaines plaintes mentionnent en particulier les interventions d'une journaliste invitée sur le plateau et soulèvent donc potentiellement un enjeu de déontologie journalistique. Le secrétariat d'instruction a adressé les plaintes concernées au CDJ de manière à recueillir son avis préalable. Il traitera l'ensemble du dossier dès réception de celui-ci", précise le CSA. (Belga)