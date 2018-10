Le décret sur la révision de la formation initiale des enseignants approuvé

(Belga) Le projet de décret sur la révision de la formation initiale des enseignants a été approuvé, mercredi, en troisième et dernière lecture au gourvenement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Préconisée par le Pacte d'excellence, cette réforme entend porter de trois à quatre ans le cursus de tous les instituteurs et régents. Le projet de décret doit être envoyé au Parlement autour de la Toussaint. Le projet de décret prévoit la création d'un barème intermédiaire pour les enseignants formés en 4 ans et la réalisation, chaque année, à partir de 2024, d'un rapport afin d'estimer l'évolution de la masse salariale des enseignants en pourcentage des recettes de la Communauté française. "La mise en application du décret est prévue pour la rentrée académique de septembre 2020. Sa mise en œuvre se fera progressivement au fil des années. Il s'agit de donner aux établissements d'enseignement supérieur un temps suffisant pour préparer sereinement et efficacement la mise en œuvre de la réforme", précise le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt. Les premiers enseignants formés selon le nouveau modèle sont attendus dans les écoles à la rentrée 2024. (Belga)