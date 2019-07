Le déficit de l'État belge en plein dérapage de plusieurs milliards: à qui la faute, peut-on réagir vite et avec quelles solutions?

Le déficit structurel de l'entité I (État fédéral et Sécurité sociale) s'alourdit de 3,8 milliards d'euros en 2019, selon le dernier rapport du comité de monitoring cité hier par les journaux 'Het Laatste Nieuws' et 'L'Echo', ainsi que par la chaîne LN24.



Le déficit structurel serait de 6,93 milliards d'euros fin 2019, soit 2,15 milliards d'euros de plus par rapport à la fin 2018, écrit 'L'Echo'. Par rapport aux objectifs du programme de stabilité 2019-2022, il se creuse même de 3,8 milliards d'euros.





La faute à la N-VA qui a quitté le gouvernement ?



Pour le ministre sortant des Finances Alexander De Croo (OpenVld), c'est la N-VA qui, après avoir quitté le gouvernement Michel en décembre 2018, rendant impossible l'adoption du budget, est responsable du dérapage.



Mais ce mardi, l'ex-ministre des Finances N-VA Johan Van Overtveldt, devenu député européen, a renvoyé la patate chaude à De Croo. Pour lui, puisque la N-VA a quitté le gouvernement par la faute des partis CD&V, MR et OpenVld, ce dérapage budgétaire est de leur responsabilité.





Impossible de réagir sans gouvernement



Le gouvernement en affaires courantes est en principe dans l'incapacité de réagir alors que le projet de budget 2019 a été remisé et qu'aucun contrôle budgétaire n'a eu lieu. L'État fonctionne actuellement avec des douzièmes provisoires votés tous les trimestres par le parlement. À la mi-octobre, la Belgique doit remettre à l'Europe une épure de budget qui doit, en principe, s'inscrire dans le cadre d'un programme de stabilité.



Selon le comité de monitoring, les recettes fiscales sont en retrait, en raison de la moindre croissance économique. Par ailleurs, les dépenses sociales augmentent en conséquence du vieillissement de la population.



Alexander De Croo a invité sur le site du Laatse Nieuws "la N-VA et le PS à cesser leur opposition au gouvernement minoritaire et à former un nouveau gouvernement". "En tant que pays, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à dire que nous avons le temps, comme cela a été le cas ces derniers mois", a-t-il ainsi déclaré lundi sur le plateau de 'Terzake' (VRT). "Chaque mois que nous laissons derrière nous rend les choses plus difficiles pour un gouvernement, qui devra ensuite payer double."





Gauche et droite ont des solutions opposées pour redresser la situation



Mais pour le PS, l'actuel ministre ne doit pas fuir ses responsabilités. "Le PS n'est pas responsable de la politique d'austérité qui pèse sur la croissance. Et le ministre De Croo ne doit pas confondre les affaires courantes avec les affaires coulantes", a réagi le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, l'invitant à faire preuve de "volonté politique en matière de lutte contre la fraude fiscale et de recouvrement de l'impôt notamment". Il s'agit de "faire tourner l'administration", a-t-il dit à l'agence Belga.



Pour l'actuelle ministre du Budget en affaires courantes, Sophie Wilmès (MR), citée dans un communiqué, "il sera nécessaire de maintenir la prudence budgétaire". Un certain nombre de dépenses "continueront de faire l'objet d'un contrôle administratif et budgétaire renforcé", a-t-elle précisé.



Entre couper dans les dépenses publiques pour la droite et récupérer les milliards de la fraude fiscale pour la gauche, même si PS et N-VA se mettaient autour d'une même table, le fossé reste grand entre les partis.