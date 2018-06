Le départ des trains se fera toutes portes fermées dès le 10 juin

(Belga) Les trains partiront toutes portes fermées dès le dimanche 10 juin prochain afin d'améliorer la sécurité tant des voyageurs que celle des accompagnateurs de train et d'éviter la confusion auprès des voyageurs, a fait savoir vendredi la SNCB.

Dans la procédure de départ actuelle, l'accompagnateur ferme toutes les portes après le signal de départ, à l'exception d'une seule. Les voyageurs ne peuvent alors plus embarquer, car le train peut partir à tout moment si le signal d'Infrabel passe au vert. Cette situation représente parfois une source de confusion pour les voyageurs et provoque des situations potentiellement dangereuses. Dès le 10 juin, lorsque l'accompagnateur aura donné le signal de départ et qu'il se sera assuré que tous les voyageurs ont bien embarqué en toute sécurité, il fermera toutes les portes, y compris la dernière. La SNCB lance une campagne d'affichage, dans le cadre de cette procédure de départ adaptée, pour rappeler aux voyageurs que la fermeture des portes est prévue trente secondes avant l'heure de départ. (Belga)