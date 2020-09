Le député cdH Bertin Mampaka passe au MR: "Ma voix sera mieux entendue"

Le député bruxellois et conseiller communal cdH de la Ville de Bruxelles Bertin Mampaka a décidé de passer du cdH au MR, a annoncé la Libre Belgique dans son édition de vendredi.

Durant plus de 25 années passées au PSC et ensuite au cdH, Bertin Mampaka a tour à tour occupé les fonctions de conseiller communal à la Ville de Bruxelles, d'échevin durant une dizaine d'années jusqu'en 2012, de sénateur (sous la législature sortante) et de député bruxellois.

En 2006, l'apport de voix de Bertin Mampaka cumulé à celui de Joëlle Milquet a contribué à conforter la position du cdH dans la majorité bruxelloise, le faisant passer de 3 à 11 sièges. En 2004, M. Mampaka a été le sixième élu, tous partis confondus, de la Région bruxelloise avec un score de plus de 6.000 voix de préférence.

Bertin Mampaka est actuellement député au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et au Parlement de la Région Bruxelles-Capitale. Il est toujours conseiller à la Ville de Bruxelles. M. Mampaka justifie son passage au MR par la nouvelle dynamique qui y est imprimée par son président Georges-Louis Bouchez, la cheffe du groupe libéral au parlement bruxellois Alexia Bertrand, et par le président de la régionale du MR, David Leisterh.

Ses relations de confiance avec le chef de file libéral à la Ville, David Weytsman ont selon lui également joué un rôle dans son choix. "Le cdH est en pleine réflexion sur son avenir. La dynamique actuelle du MR me laisse penser que ma voix sera mieux entendue", a-t-il dit.

A la Ville de Bruxelles, Bertin Mampaka ne passe pas seul au MR. La conseillère communale cdH Marie-Jeanne Nyanga Lumbala a pris la même décision.

Le cdH a réagi

Bertin Mampaka a visiblement pris conscience qu'il lui serait compliqué de rester à l'avenir une tête de proue d'un parti désireux de se moderniser et de faire éclore de nouveaux visages, a commenté vendredi le centre démocrate Humaniste. Dans un communiqué transmis à l'agence Belga, le cdH dit avoir été prévenu par SMS par le député bruxellois de son passage au MR, rendu public vendredi matin.



Le cdH estime que le "transfuge" Bertin Mampaka va voir ailleurs "sous des motifs fallacieux", et qu'il "trahit le parti qui lui a fait confiance, ses collègues qui ont collaboré sincèrement avec lui et ses électeurs dont il fait bien peu de cas". Selon le centre démocrate Humaniste, il y a un an, Bertin Mampaka avait affirmé dans une interview au quotidien Le Soir qu'il avait "un lien fort avec le PS et ce qu'il représente. (...). Je n'ai jamais caché que s'il devait y avoir un mouvement, je préférais qu'il me mène au PS".

Pour le cdH, "chacun mesure aujourd'hui toute la force et la cohérence de ses nouvelles convictions". Le parti présidé par Maxime Prévot s'en est également pris au MR qui "prétendait il y a peu, ne pas vouloir pratiquer de débauchage hostile à notre égard. Les vieilles pratiques politiciennes ont la vie dure. Cela aux antipodes du renouveau politique que le cdH souhaite incarner", conclut-il.