Le député wallon André-Pierre Puget sur une liste Destexhe à Liège

(Belga) Le député wallon indépendant André-Pierre Puget mènera la liste liégeoise Destexhe à la Région pour les élections du 26 mai prochain, a annoncé jeudi l'intéressé.

Elu au Parlement wallon en 2014 sur une liste du Parti Populaire à Liège, André-Pierre Puget siège désormais comme indépendant. Pour les prochaines élections régionales du 26 mai, il mènera la liste liégeoise Destexhe. "La seule possibilité pour retrouver une prospérité à Liège, c'est de développer les PME, soutenir nos artisans et indépendants et miser sur ceux-ci. Les Listes Destexhe présentent un programme axé sur le développement économique et humain, sur des engagements réalistes qui débouchent sur une émanation entrepreneuriale basée sur la méritocratie. Il faut créer de la richesse plutôt que d'entretenir la pauvreté", affirme le député wallon. "Nous souhaitons diminuer les charges patronales par un effet de glissement lié à l'embauche, nous voulons une diminution drastique des charges administratives qui plombent le moral des entrepreneurs, nous ne voulons plus de méga centres commerciaux mais des commerces de proximité qui animent les centres villes et qui favorisent le bien vivre ensemble". Quant à la liste Destexhe à la chambre, pour la province de Liège, elle est menée par Stephane Di Maria, membre fondateur de la Fédération des agents de joueurs de football. En février dernier, le sénateur et député bruxellois Alain Destexhe a annoncé quitter le MR pour créer sa propre formation "Listes Destexhe" en vue des élections régionales, fédérales et européennes. Une formation qu'il revendique clairement de droite. "On veut rompre avec la pensée dominante de gauche en Wallonie et à Bruxelles. La gauche donne le ton et l'ambition du MR est de se raccrocher au wagon. Il suffit de regarder le programme de l'époque de Jean Gol pour se rendre compte que ce n'est pas moi qui ai changé mais bien le MR", a confié Alain Destexhe, qui prône également la réduction du nombre d'élus et des structures publiques. Et d'affirmer qu'on ne peut comparer son mouvement à la N-VA, même s'il y a des points de convergence. "Nous les combattrons s'ils veulent instaurer le séparatisme", insiste le député bruxellois, qui espère rafler pour Liège un siège à la Chambre et un siège à la Région. (Belga)