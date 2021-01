Le dernier mot du Premier ministre est pour LES JEUNES: "Nous vous demandons un dernier effort"

En conclusion de sa conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé les nouvelles mesures (interdiction des voyages jusqu'au 1er mars et réouverture des salons de coiffure, d'esthétique et de tatouages au plus tôt le 13 février) ce vendredi soir, le Premier ministre Alexander de Croo a adressé "un dernier mot pour les jeunes".

"Nous sommes conscients que les jeunes fournissent un effort particulier. On ne voit pas encore cette fameuse lumière au bout du tunnel. On en a ras la casquette. Tout le monde est fatigué de cette épidémie. Parlez de vos doutes et de vos difficultés entre vous. Sortez dehors en respectant les règles : vous devez maintenir le contact. Nous avons besoin de vous. Nous vous demandons un dernier effort. Nous devons tenir bon pour en finir avec ce virus. La fin sera un nouveau commencement. Une période où nous pourrons revivre."