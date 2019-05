Le dernier tronçon du contournement de Marche est ouvert

(Belga) Les ministres wallons Willy Borsus et René Collin se sont rendus à Marche-en-Famenne jeudi après-midi pour inaugurer le dernier tronçon du contournement de la ville. L'aboutissement d'un projet entamé une vingtaine d'années plus tôt.

Réalisé en trois phases par l'entreprise Socogetra pour un montant de 8,8 millions d'euros, le dernier tronçon du contournement de Marche-en-Famenne relie la Nationale 4 à la route industrielle de Marloie depuis jeudi après-midi, permettant aux automobilistes en provenance de Namur ou Hotton de prendre la direction de Rochefort - et inversement - sans passer par le centre-ville. Objectif affiché : contribuer à désengorger le zoning de la Pirire et le boulevard urbain. "Il y a des habitudes à changer et le trafic est là, mais nous espérons que ce contournement améliorera structurellement la situation", commente Pierre-Yves Trillet, de la Direction des routes du Luxembourg. L'ouverture après trois ans de travaux de ce tronçon de 2km permet de finaliser le contournement de la ville entamé une vingtaine d'années plus tôt par la création d'une liaison entre la N63 et la Chaussée de l'Ourthe, mais dont les premières esquisses remontent à bien plus longtemps. "Ce fut un très long pèlerinage", observe le bourgmestre de Marche André Bouchat. "Trente ans d'opiniâtreté, à mettre le pied dans l'embrasure des portes et, quand on vous les fermait, à revenir par la fenêtre pour obtenir les autorisations et les subsides voulus." (Belga)