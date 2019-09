Le détecteur d'angle mort pour les vélos et les camions "SofAlert" lancé à Bruxelles

(Belga) Le dispositif "SofAlert", qui avertit les cyclistes et les camionneurs via un signal sonore d'un risque d'angle mort, sera testé au cours des quatre prochaines semaines à Bruxelles. Le lancement, prévu normalement avant l'été mais reporté en raisons de retard de production, a été officialisé mardi par la ministre bruxelloise de la Mobilité et la Sécurité routière, Elke Van den Brandt.

Le dispositif a été développé par Detectin Traffic. Un appareil installé sur le guidon du vélo, doté d'un capteur de son et de distance, détecte les véhicules se situant à moins d'un mètre et demi. L'alarme, qui fonctionne de manière indépendante, émet un bip lorsque cette limite est dépassée. Un appareil destiné aux camions est également en phase de développement. Une centaine de cyclistes se sont inscrits auprès du développeur pour participer au projet-pilote. "Avec la technologie et l'innovation adéquates, l'on peut rehausser tant le sentiment de sécurité que la sécurité routière. Avec le gouvernement bruxellois, nous soutenons évidemment ce genre d'initiatives", a déclaré la ministre Van den Brandt. SofAlert a été développé pendant deux ans et est testé désormais pour la première fois à grande échelle dans le trafic bruxellois. Si les quatre semaines de tests se passent bien et que de nouveaux investisseurs sont trouvés, le projet pourrait officiellement voir le jour sur le marché en septembre 2020. (Belga)