Le duo Di Rupo-Magnette boucle mardi et mercredi un premier tour de consultations

(Belga) Le président du PS Elio Di Rupo et l'ancien ministre-président wallon Paul Magnette boucleront ces mardi et mercredi un premier tour de consultations politiques pour chercher des majorités pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Après le MR puis Ecolo mercredi dernier, le cdH puis le PTB ce lundi, le duo socialiste rencontrera les syndicats ce mardi à 9h du matin au Parlement de Wallonie, a-t-on appris au PS. Dans l'après-midi, ils se rendront à Bruxelles au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour un entretien avec le président de DéFI, Olivier Maingain, à partir de 15h. Mercredi à 10h, MM Di Rupo et Magnette rencontreront les représentants des employeurs au Parlement de Wallonie et à 14h30, toujours à Namur, la plate-forme d'associations environnementalistes Inter-Environnement Wallonie. D'autres contacts ne sont pas exclus. Les deux dirigeants mèneront ensuite, sans doute à partir du début de la semaine prochaine, un second tour de consultations des partis politiques qu'ils ont déjà rencontrés. (Belga)