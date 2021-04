Le fédéral dégage 126 millions pour le financement de la pension des agents locaux

(Belga) Le gouvernement fédéral va dégager 126 millions d'euros en 2021 pour soutenir les autorités locales dans le financement des pensions de leurs agents, annonce jeudi la ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS).

La décision, qui sera avalisée par le conseil des ministres demain/vendredi, "répond directement aux inquiétudes fortes des autorités locales", rappelle la ministre. En Belgique, les Villes et communes financent directement le Fonds de Pension Solidarisé (FPS) pour le paiement des pensions des agents statutaires locaux. Mais ce Fonds est sous pression, d'une part par le vieillissement qui fait augmenter le nombre de statutaires pensionnés, et d'autre part par la réduction du nombre d'agents statutaires actifs qui financent ces pensions. "Grâce aux 126 millions du fédéral, les pouvoirs locaux pourront consacrer leurs propres ressources à leur mission de service à la population et ainsi continuer à jouer leur rôle de premiers investisseurs publics en Belgique", souligne encore Karine Lalieux. "Il faut que nous assurions une source de financement durable pour les pouvoirs locaux. L'effort du fédéral est la première étape d'une réforme nécessaire du financement des pensions des agents locaux, que je co-construirai avec les Régions et les autorités locales", ajoute-t-elle enfin. (Belga)