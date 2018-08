Le fils de Ben Laden épouse la fille d'un terroriste du 11 septembre

(Belga) Hamza Ben Laden, fils d'Oussama Ben Laden, a épousé la fille de Mohammed Atta, l'un des terroristes et le coordinateur des attentats du 11 septembre 2001 à New York, indique The Guardian, citant sa famille.

Cette union a été confirmée par le demi-frère de l'ancien leader d'Al-Qaïda dans une interview accordée au quotidien. Selon lui, Hamza Ben Laden aurait occupé un poste important au sein de l'organisation terroriste et veut venger son père, abattu lors d'un raid de l'armée américaine au Pakistan en mai 2011. "Nous ne savons pas où il se trouve, mais il pourrait être en Afghanistan", poursuit sa famille. Les veuves de Ben Laden et ses enfants encore en vie sont retournés en Arabie Saoudite. Tous restent en contact étroit avec Alia Ghanem, la mère d'Oussama Ben Laden. Près de 17 ans après les attentats, celle-ci a également donné une interview au Guardian, publiée vendredi. Elle le décrit comme "un fils bien-aimé" qui s'est égaré en entrant à l'université. "C'était un très bon garçon jusqu'à ce qu'il rencontre des personnes qui lui ont pratiquement fait un lavage de cerveau. Je lui disais de rester loin d'eux, mais il m'aimait trop pour m'avouer ce qu'il faisait." "Cela fait 17 ans et elle reste dans le déni", poursuivent les demi-frères d'Oussama Ben Laden. "Elle l'aimait tellement qu'elle refuse de lui en vouloir. Au lieu de cela, elle blâme ses fréquentations." "Nous avons tout de suite su que c'était Oussama. Nous avons tous eu honte", décrit encore l'un de ses demi-frères. Ses proches disent l'avoir vu pour la dernière fois en 1999 en Afghanistan, où il s'était rendu pour combattre les Russes. (Belga)