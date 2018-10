Le financement des hautes écoles francophones envoyé au parlement

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi, en dernière lecture, la réforme du financement des hautes écoles, dont le parlement se saisira dans les prochaines semaines, a annoncé vendredi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Jean-Claude Marcourt.

Le texte prévoit une profonde révision des mécanismes de financement des hautes écoles afin de les simplifier et de renforcer leur cohérence, notamment pour les rapprocher du système de financement des universités. "Les deux systèmes de financement seront donc à l'avenir plus comparables et plus complémentaires, dans la perspective d'une collaboration accrue entre les universités et les hautes écoles", selon le ministre PS. La réforme préserve les équilibres historiques dans la répartition du financement des Hautes écoles, qui reste, comme pour les universités, une enveloppe fermée. "Cependant, les hautes écoles bénéficieront d'un refinancement important ; plus de cinq millions d'euros, en 2018, et d'un peu moins d'un million d'euros en 2019. Il est important de noter que le texte a été construit sur un consensus entre toutes les hautes écoles", ajoute M. Marcourt dans un communiqué. En outre, une enveloppe d'un million d'euros est dégagée pour stimuler la recherche dans les hautes écoles dès 2019. Dans le même temps, un appel à projet sera lancé afin de permettre de financer, à partir de 2020, un nombre limité de projets de qualité. "Il s'agit d'une première étape importante, qui sera nécessairement suivie par une réflexion sur le financement différencié par domaines d'enseignement, afin notamment de tenir compte de l'évolution des besoins selon les matières enseignées, tel qu'ils ont évolué sur les dix ou quinze dernières années", ajoute Jean-Claude Marcourt. "Il s'agira également, comme pour les universités, de poursuivre l'effort de refinancement entamé sous cette législature." (Belga)