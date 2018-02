Le football en tant que vecteur pour promouvoir l'égalité hommes-femmes

(Belga) Sensibiliser les amateurs du ballon rond à l'égalité hommes-femmes, c'est l'objectif ambitieux d'une campagne lancée jeudi en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette action, qui associe trois clubs francophones de D1A, "vise à conscientiser les hommes aux inégalités persistantes entre hommes et femmes, mais leur propose également quelques petits changements concrets à adopter pour devenir des 'supporters de l'égalité' au quotidien", a expliqué la ministre des Droits des femmes, Isabelle Simonis.

Au centre de la campagne, le site internet www.supportersdelegalite.be propose des vidéos, un quizz informatif, mais surtout une série d'actions quotidiennes que peuvent effectuer les hommes en faveur de l'égalité. Ces derniers sont entre autres invités à participer de façon plus équitable aux tâches ménagères, à partager les frais de contraception, à prendre leur congé de paternité ou encore à donner le double nom de famille à leurs enfants. Afin d'avoir un écho plus important, différentes actions de visibilité et de promotion de l'initiative ont été prévues dans les clubs de football partenaires: le Royal Excel Mouscron, le Sporting de Charleroi et le Standard de Liège. Dès dimanche, un tifo arborant le slogan de la campagne sera déroulé par les supporters du Royal Excel Mouscron lors du match opposant leur équipe favorite à Waasland-Beveren. Les fans locaux entonneront également un chant revisité pour l'occasion aux tonalités de l'égalité hommes-femmes, tandis que les joueurs de l'Excel seront pour la plupart accompagnés de supportrices lors de leur entrée sur le terrain. "Le foot est certes encore un sport à connotation machiste, mais il peut aussi constituer un vecteur exceptionnel pour la promotion de l'égalité" entre les sexes, a souligné le directeur de la communication du club mouscronnois, Gauthier Facon, se réjouissant de pouvoir participer à cette initiative. Le 3 mars prochain, des actions du même type auront lieu lors des matches opposant le Standard de Liège à Malines et le Sporting de Charleroi à Saint-Trond. En amont de ces trois rencontres, des vidéos mettant principalement en scène des supporters entonnant des chants revisités seront par ailleurs diffusées sur le site de la campagne et via les réseaux sociaux. Un film illustrant différentes actions menées et des témoignages sera aussi disponible en ligne le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, mais aussi dernier jour de cette campagne.