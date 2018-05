Le footballeur américain Kaepernick récompensé par Amnesty pour son genou à terre

(Belga) Amnesty International a récompensé samedi l'athlète et activiste Colin Kaepernick du prix Ambassadeur de la conscience, son plus grand honneur. Cet ancien quarterback du football américain a lancé un mouvement de justice sociale dans son pays en 2016 en s'agenouillant durant l'hymne national américain joué lors des jeux de la National Football League (NFL) en signe de protestation contre les violences policières envers les Afro-américains.

"Il a confronté l'injustice raciale. Il a refusé de se compromettre. Il a inspiré d'autres", a commenté le groupe de défense des droits de l'Homme Amnesty International sur le réseau Twitter après avoir annoncé le nom du lauréat du prix à Amsterdam. "A travers de son activisme, il continue d'inspirer beaucoup d'autres dans leur lutte pour les droits de l'Homme", a ajouté le secrétaire général d'Amnesty International, Salil Shetty. "De bien des manières, ma reconnaissance ne serait pas possible sans notre fraternité", a commenté M. Kaepernick, en référence à ses partenaires de jeu. "Nous protestons parce que nous nous aimons et aimons notre peuple", a-t-il poursuivi. L'exemple du sportif a inspiré d'autres joueurs de NFL à agir de la sorte et à placer un genou à terre lors des saisons 2016 et 2017. La ligue a en fin de compte émis une déclaration stipulant qu'elle allait "évaluer et discuter de plans" pour utiliser sa platforme comme moyen de promotion de l'égalité et d'un changement positif. Aucune politique n'a toutefois été annoncée et le président américain Donald Trump continue de critiquer le mouvement de protestation. M. Kaepernick demeure sans contrat au sein de la NFL pour la saison suivante. Parmi les précédents lauréats du prix engagé, on retrouve Nelson Mandela, Malala Yousafzai et Ai Weiwei. (Belga)