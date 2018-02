Le froid gagnera le pays cette semaine

(Belga) Le ciel sera partagé lundi entre nuages et faibles pluies intermittentes à l'ouest et quelques éclaircies à l'est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima avoisineront 2 à 4 degrés sur les hauteurs et 5 à 7 degrés ailleurs.

Le vent, de secteur sud, sera généralement faible, modéré sur l'ouest. En soirée et durant la nuit, le ciel restera couvert sur l'ouest et le centre, avec de possibles précipitations hivernales. Il fera ensuite plus sec. Les minima seront compris entre -4 degrés en Hautes Fagnes, 1 ou 2 degrés dans le centre et 3 ou 4 degrés à la mer. Les nuages domineront à nouveau mardi l'extrême ouest du pays et quelques gouttes ne seront pas exclues. Ailleurs, le temps restera calme et ponctué de périodes ensoleillées. Côté mercure, le thermomètre affichera 0 degré dans les Hautes Fagnes et 5 ou 6 degrés dans le centre et l'ouest. La journée de mercredi sera ensoleillée mais froide, accompagnée d'un vent désagréable de nord-est. Les maxima ne dépasseront pas 0 degré dans les Hautes Fagnes et 5 degrés dans le centre. (Belga)