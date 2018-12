Le front commun syndical active un préavis de grève à la police

(Belga) Le front commun syndical CGSP Admi, CSC Police et SNPS a activé son préavis de grève pour la police, indique-t-il dans un communiqué vendredi soir. "Chaque membre du personnel pourra donc se déclarer en grève ces 13 et 14 décembre 2018 suivant les modalités connues", annoncent les syndicats.

Ce préavis de grève déposé en front commun a été débattu vendredi au sein du Comité de négociations pour les services de police. "Les réponses à nos revendications apportées par le représentant du ministre de l'Intérieur étant bien trop vagues et ne rencontrant pas nos légitimes attentes, nous avons exigé la présence du ministre autour de la table des négociations endéans les 72 heures avec un message clair", ajoutent les syndicats. Ceux-ci se plaignent depuis un certain temps des "attaques" au statut de policier, à leur pension et dénoncent le manque de personnel ainsi que la violence envers la police.