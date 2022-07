Le Gordel accueille le cross et passera par le Jardin botanique de Meise

(Belga) Le Gordel, événement politico-sportif flamand, passera le 4 septembre par le domaine provincial de Huizingen et le Jardin botanique de Meise, a annoncé dimanche le ministre flamand Ben Weyts (N-VA), compétent pour le "Vlaamse Rand" (la périphérie flamande de Bruxelles). Une version cross fait également son apparition pour cette nouvelle édition visant, comme de coutume, à réaffirmer le caractère "flamand" des communes traversées, habitées par de nombreux francophones.

À parcourir à pied ou en vélo, la traditionnelle boucle de 100 kilomètres constitue l'une des options de balade. Les plus motivés s'offriront un petit extra de 25 kilomètres pour admirer le Jardin botanique de Meise. L'institution végétale sera d'ailleurs ouverte gratuitement à toutes et tous le dimanche 4 septembre et proposera des spectacles. Le domaine provincial de Huizingen accueillera pour sa part le tout premier "Gordelcross", adapté à tous les niveaux. Des professionnels, encore à l'œuvre ou retraités, raviront les fans lors de démonstrations. Le site accueillera également un village "VIKdorp" (pour les Very Important Kids) et des concerts, comme celui de #LikeMe, un groupe issu d'une série télévisée destinée à la jeunesse sur la chaîne pour enfants Ketnet. En 2019, dernière édition exempte de coronavirus, l'événement avait attiré 28.000 participants. Bien moins toutefois que les 80.000 à 100.000 participants des grandes éditions du Gordel (la "ceinture" de Bruxelles), marquées par la revendication de scission de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde, exaucée par la sixième réforme de l'État. (Belga)