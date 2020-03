Le gouvernement bruxellois accorde des pouvoirs élargis aux collèges échevinaux

(Belga) Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi d'accorder des pouvoirs étendus au collège des bourgmestres et échevins. Il l'a fait à la demande des dix-neuf communes de la capitale, a-t-il précisé.

Concrètement, cela signifie que les pouvoirs du conseil communal peuvent, le cas échéant, être délégués au collège; qu'en cas d'incapacité de se réunir physiquement, le conseil communal est autorisés à tenir des réunions virtuelles; mais aussi que les membres du conseil communal sont tenus informés des discussions du collège. Par ailleurs, le gouvernement bruxellois a approuvé l'extension du bénéfice de l'octroi d'une prime de fermeture aux entreprises et commerces affectés par les mesures d'urgence prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, aux coiffeurs. Cette prime fait partie d'un ensemble de mesures destinées à soutenir l'économie en ces temps difficiles. La mesure vaut aussi pour les restaurants proposant des repas à emporter et les hôtels, qui n'étaient quant à eux pas dans l'obligation de fermer. Cette prime unique est limitée aux entreprises ayant moins de 50 équivalents temps plein (ETP). Pour les entreprises de plus de 50 ETP, le gouvernement bruxellois a pour objectif d'accorder des prêts via finance&invest.brussels, ce qui correspond à une aide plus adaptée à leurs besoins. Les entreprises peuvent bénéficier de la prime pour chacun de leurs établissements situés en Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, l'aide est limitée à cinq unités d'établissements et donc à un maximum de cinq primes par entreprise. Enfin, l'établissement doit être actif (unité d'établissement au sein de laquelle une activité est habituellement exercée). Vu le nombre d'entreprises touchées, estimé à environ 24.000 en Région bruxelloise, il a été décidé de rendre la procédure de demande aussi simple et souple que possible. Les entreprises pourront introduire leur demande sur la base d'un formulaire mis à disposition en ligne à partir de la fin de la semaine prochaine sur le site internet de Bruxelles Économie Emploi, l'administration chargée de la gestion de la prime. Le site internet www.1819.brussels est à la disposition des entrepreneurs pour plus d'informations. (Belga)