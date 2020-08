Le CD&V prêt à rallier une coalition Vivaldi? "Y-a-t-il une alternative meilleure? Non", lance Mark Eyskens, ex Premier ministre

Où en est-on dans la formation d’un gouvernement fédéral ? Les Belges ont voté depuis plus de 460 jours. Peuvent-il encore espérer voir un gouvernement se former ou devront-ils repasser par les urnes ? Après l’échec de la mission confiée à Bart de Wever et Paul Magnette, une avancée semble possible avec Egbert Lachaert, président de l'Open VLD. Aurons-nous bientôt un gouvernement ?

Le Roi a prolongé la mission du président de l'Open Vld, Egbert Lachaert, en vue de former un gouvernement fédéral. Il est apparu que le chargé de mission privilégiait la piste d'une coalition "Vivaldi", associant les socialistes, les libéraux, les écologistes et le CD&V.

La pire des alternatives, ce sont de nouvelles élections

La coalition "Vivaldi" est-elle envisageable pour le CD&V? Mark Eyskens, ex premier ministre CD&V répond."En politique, la question primordiale est la suivante: y-a-t-il une alternative meilleure? Non. La pire des alternatives, ce sont de nouvelles élections. C'est verser la Belgique dans une crise de régime. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Il faut encore continuer les négociations. Il y encore quelques obstacles à prendre mais ça n'est pas désespéré", indique-t-il sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.

Avant d'ajouter: "Je propose la création d'un conseil supérieur fédéral ou interfédéral qui s'occupe des réformes institutionnelles dans le but de donner une plus grande efficacité au fonctionnement de nos institutions".

Mark Eyskens, ex premier ministre CD&V, n'a plus de fonction au sein du parti. C'est donc son propre avis, et non celui du CD&V, que l'homme politique nous communique ce dimanche. "On en a marre. Ça dure depuis plusieurs mois. La Belgique est la risée de l'Europe. Nous n'avons pas encore de budget. Il faut un gouvernement. Si Vivaldi est la seule solution, je crois qu'il faut négocier un accord gouvernemental", conclut-il.

Une réunion au sein du parti CD&V est prévue ce lundi afin de préciser la direction de ce dernier.