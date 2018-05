Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ajuste son budget

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a bouclé mardi l'ajustement de son budget 2018. Grâce à une meilleure gestion des moyens à l'intérieur du périmètre de l'entité, 6 millions d'euros supplémentaires ont pu être dégagés pour l'une ou l'autre dépense. Comme annoncé fin avril déjà, le déficit programmé reste inchangé à 221,5 millions d'euros.

1,4 million d'euros serviront notamment à réformer le mécanisme de rétrocession-péréquation pour le secteur des crèches (ONE) afin d'améliorer le système de solidarité existant entre les milieux d'accueil. Le budget de l'enseignement supérieur progressera lui de 700.000 euros pour différentes initiatives nouvelles ou complémentaires, tandis que 417.000 euros seront affectés au rattrapage barémique des directeurs et inspecteurs de l'enseignement fondamental. Quatre cent mille euros seront aussi mobilisés pour la politique de Promotion de la Santé à l'école. "Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles maintient le cap en gardant la maîtrise de son objectif (de déficit), et ce sans que cela ne déstabilise la santé financière de l'institution ni ne remette en question les réformes engagées", a commenté mardi le gouvernement dans un communiqué. La Fédération Wallonie-Bruxelles est dotée d'un budget de près de 11 milliards d'euros, dont une grande partie sert à financer les politiques d'enseignement, sa compétence-phare. Le budget 2018 ajusté sera soumis prochainement devant le Parlement de la Fédération pour adoption. (Belga)