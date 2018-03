Le gouvernement discutera la semaine prochaine des propositions sur la Grande Mosquée

(Belga) Le conseil des ministres discutera la semaine prochaine des propositions relatives à l'avenir de la Grande Mosquée du Cinquantenaire à Bruxelles, a indiqué mercredi le ministre de la Justice, Koen Geens, en réponse à une question de Georges Dallemagne (cdH).

La gestion de ce lieu emblématique de l'islam en Belgique a été régulièrement sous le feu des critiques ces derniers mois, tant pour ses lacunes que pour la vision très rigoriste de la religion, inspirée du wahhabisme, qui y est prêchée. La commission d'enquête parlementaire sur les attentats terroristes a recommandé en octobre de mettre un terme à la convention qui a confié la mosquée à l'Arabie saoudite en 1969. Elle a proposé d'en confier la gestion à une nouvelle entité impliquant l'Exécutif des musulmans de Belgique et "l'ensemble des sensibilités et courants caractérisant l'islam et les musulmans de Belgique". La résiliation du bail emphytéotique conclu avec le Centre islamique et culturel relève de la compétence de la Régie des bâtiments et donc du ministre Jan Jambon. "Il me revient de décider que faire avec la Grande Mosquée", a expliqué M. Geens qui suivra les recommandations de la commission d'enquête: élaboration d'une nouvelle convention avec une nouvelle entité par laquelle le "centre de gravité" de la gestion de la mosquée sera situé en Belgique, et non à l'étranger, et impliquant une demande de reconnaissance par la Région bruxelloise. (Belga)