Le gouvernement fait-il parfois des économies dans la gestion du covid? La réponse de la secrétaire d’Etat au Budget

La secrétaire d'Etat au Budget, Eva De Bleeker, était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Interrogée par Fabrice Grosfilley, elle est revenue sur les dépenses occasionnées par la gestion de la crise.

Quand on doit commander des vaccins, des tests, et peut-être demain des médicaments… est-ce qu’on regarde le prix ou cela n’a pas d’importance?

Je suis toujours très critique sur toutes les demandes, je les analyse et l’administration, l’inspection des finances, etc., analysent aussi attentivement ces dépenses. Si c’est nécessaire pour gérer la crise, on le fera certainement.

Il n’y a pas eu de vaccins qu’on n’aurait pas commandés, parce que c’était trop cher ?

Non pas du tout et concernant le matériel médical, on a toujours fait le nécessaire. Là, il n’y a pas de question. Si c’est nécessaire pour enrayer cette crise, on le fera.

