Le gouvernement flamand conclut un accord sur le budget 2019

(Belga) Le gouvernement flamand a conclu un accord, vendredi vers 22h00, sur le budget 2019, à nouveau en équilibre, a indiqué, satisfait, le ministre-président Geert Bourgeois. Les détails de cet accord seront dévoilés lundi avec la déclaration de gouvernement de septembre.

Selon la N-VA, son gouvernement a "tenu sa parole". "Nous allons entrer dans la dernière année de gouvernance avec un budget flamand ambitieux doté d'augmentations budgétaires considérables et de nouveaux investissements. Nous continuons ainsi à oeuvrer pour une Flandre prospère, innovante et sociale", a-t-il dit. L'exercice budgétaire n'était pas le plus périlleux pour le gouvernement flamand, car la période d'économies strictes est passée. Le climat économique est à l'embellie et le gouvernement de M. Bourgeois peut s'appuyer sur des retombées. C'est pourquoi, il a pu présenter non seulement un budget à l'équilibre mais offrant aussi une marge pour les investissements. Le gouvernement détaillera lundi s'il s'en tient à ses promesses d'investissements supplémentaires dans le bien-être, la recherche et le développement à hauteur de 500 millions d'euros. L'excédent et les provisions éventuelles devraient aussi être connus après le weekend. M. Bourgeois a fait part de sa fierté de dégager un budget à l'équilibre. "Avec un budget sain nous faisons en sorte que le prochain gouvernement flamand dispose de marge d'investissements", a-t-il insisté. Son ministre du Budget, Bart Tommelein, a également fait part de sa satisfaction sur Twitter vendredi soir: "Fumée blanche: le gouvernement flamand s'accorde à nouveau sur un budget à l'équilibre avec les investissements nécessaires". (Belga)