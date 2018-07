Le gouvernement flamand parvient à un accord sur le plan "emballages" et la consigne

(Belga) Le gouvernement flamand a dégagé un accord sur le plan "emballages", largement commenté au nord du pays. L'équipe de Geert Bourgeois (N-VA) est parvenue à un compromis sur l'introduction controversée d'une consigne sur les cannettes et les bouteilles en plastique, a-t-on appris samedi matin.

Le plan "emballages" de la ministre flamande de l'Environnement Joke Schauvliege (CD&V) ne devait initialement pas figurer à l'agenda de la réunion du gouvernement, mais la N-VA et l'Open Vld ont insisté pour tout de même l'aborder. D'après plusieurs sources fiables, le gouvernement flamand se serait accordé sur un plan jugé "ambitieux" constitué d'une batterie de mesures allant de l'interdiction des sacs en plastique à l'usage obligatoire de gobelets réutilisables lors d'événements et à des objectifs précis pour l'industrie, parmi d'autres dispositions. Les partenaires du gouvernement ont également accordé leur violon sur l'introduction d'une consigne sur les cannettes et bouteilles en plastique. Une mesure encouragée par le CD&V, mais à l'égard de laquelle la N-VA et l'Open Vld se montraient réticents. Dans un premier temps, des projets pilotes seront menés avec un système de récompense. Et si l'industrie ne parvient pas à atteindre ses objectifs, une application générale entrera en vigueur en 2023. L'équipe de Geert Bourgeois s'est par ailleurs entendue sur "un certain nombre de dossiers déterminants pour la transition vers une Flandre propre, durable et pauvre en carbone", a affirmé le ministre-président flamand, citant notamment les plans de politique spatiale, climat-énergie et de qualité de l'air. Une conférence de presse doit avoir lieu à 10h30. (Belga)