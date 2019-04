Le gouvernement lance un site web consacré au budget mobilité

(Belga) Le gouvernement fédéral a lancé lundi un site web consacré à son budget mobilité (lebudgetmobilite.be). Cette plateforme vise à répondre à l'ensemble des questions des employeurs et des travailleurs sur cette mesure approuvée fin février par le parlement et en vigueur depuis le 1er mars.

En vertu de celle-ci, les travailleurs qui rendent leur voiture de société reçoivent en échange un budget mobilité. Ce dernier, également accessible aux personnes qui n'ont pas de voiture de société mais y ont droit, est fixé sur la base du coût réel de l'ancienne voiture de société. Le dispositif prend place à côté du système "cash for car" qui prévoit la possibilité d'échanger une voiture de société contre une allocation défiscalisée et exonérée de cotisations sociales. Il repose sur trois piliers. Dans le premier, le travailleur peut choisir une voiture de société plus respectueuse de l'environnement ou plus petite. Dans le deuxième, cumulable avec le premier, il dispose d'un éventail de possibilité de mobilité durable: transports en commun, vélos (éventuellement électriques), scooters électriques, etc., mais aussi d'une intervention dans les loyers ou d'intérêts de prêts pour le financement d'un logement plus proche du lieu de travail. Le solde restant à la fin d'une année civile peut être converti en argent dans le troisième pilier et versé sur le compte du travailleur. Cette somme sera soumise à des cotisations sociales mais exonérée d'impôt. "Via le site web, les travailleurs acquièrent une vue d'ensemble de toutes les options que leur offre leur budget. Ces options vont de l'acquisition d'une voiture de société respectueuse de l'environnement, d'un vélo électrique ou d'un abonnement de train, au paiement d'une partie du loyer de leur maison ou appartement lorsqu'ils habitent à proximité de leur lieu de travail", a commenté le ministre de l'Emploi, Kris Peeters (CD&V). Les principes et applications du budget sont expliqués de manière simple sur ce site qui sera régulièrement mis à jour, a précisé M. Peeters. (Belga)