Le gouvernement relance le chantier RER à Hoeilaart

Le Premier ministre Charles Michel et le ministre de la Mobilité, François Bellot, ont visité mercredi matin le chantier du RER à Hoeilaart (Brabant flamand) en compagnie des CEO d'Infrabel et de la SNCB, Luc Lallemand et Sophie Dutordoir. Les travaux du Réseau express régional sont officiellement relancés.

Hoeilaart se trouve sur la ligne 161 Bruxelles-Ottignies, l'un des deux tronçons pour lesquels le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel, et sa filiale pour l'ingénierie ferroviaire, TUC Rail, redémarrent le chantier de mise à quatre voies. La seconde ligne concernée est Bruxelles-Nivelles (124). Infrabel et la SNCB ont décidé de travailler tronçon par tronçon, au "bénéfice de la clientèle" de la compagnie ferroviaire. Les travaux commenceront prioritairement par la ligne 161 sur la portion située entre la gare de Watermael et l'entrée de La Hulpe. La mise à quatre voies et donc la hausse des fréquences de trains est attendue dès 2025 sur cette zone. Peu après 11h00, les responsables de la SNCB et d'Infrabel, aidés de François Bellot et Charles Michel, ont symboliquement contribué à finaliser l'assise des rails. Le gouvernement fédéral a débloqué il y a un an une enveloppe complémentaire d'un milliard d'euros pour la poursuite des travaux du RER. Les interventions de génie civil étaient interrompues depuis trois ans environ.