Le gouvernement va consulter la CREG au sujet du tarif social pour l'électricité

(Belga) Les ministres de l'Économie Kris Peeters et de l'Energie Marie Christine Marghem ont convoqué lundi le régulateur du secteur de l'énergie, la CREG, a fait savoir une porte-parole du ministre Peeters samedi. "Ils souhaitent une explication sur la hausse récente du tarif social pour l'électricité. Ils demandent aussi des propositions pour permettre d'absorber cette hausse de prix", selon la porte-parole.

Deux fois par an, la CREG calcule le prix du tarif social pour l'électricité et le gaz. Ce mois-ci, le tarif préférentiel de l'électricité pour les allocataires sociaux ou les invalides augmente de 22%. Les CPAS craignent un afflux de personnes ne pouvant plus payer leur facture énergétique. (Belga)