Le gouvernement veut mettre fin aux "excès" dans le système de congés des fonctionnaires

Le ministre de la Fonction publique Steven Vandeput (N-VA) souhaite mettre fin aux excès dans les systèmes de congés des fonctionnaires, rapportent L'Echo et De Tijd samedi.

Le gouvernement veut mettre fin à la prolifération des différents systèmes de congés - les "dispenses de service", journées de récupération ou encore retards des transports publics qui s'ajoutent aux 26 jours de vacances - pour évoluer vers un système unique.

Une des pistes suivies actuellement prévoit de fixer le nombre de jours de congé à 35 et de mettre fin au système de récupération et autres compensations. Avec cette mesure, le gouvernement fédéral s'alignerait sur la Flandre, où tous les fonctionnaires ont droit à 35 jours de congé.

Il est également envisagé de supprimer un jour de congé légal. Actuellement, les fonctionnaires fédéraux bénéficient de trois jours de congé légaux en plus des 10 jours officiels (2 et 15 novembre, et 26 décembre).

Le gouvernement songe également à limiter le nombre de "ponts".

Le cabinet restreint a récemment mandaté le ministre de la Fonction publique, Steven Vandeput (N-VA), pour qu'il creuse davantage cette piste.