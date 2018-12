Le gouvernement wallon actualise sa stratégie numérique

(Belga) Le gouvernement wallon a validé ce jeudi l'actualisation de sa stratégie numérique pour la période allant de 2019 à 2024. Baptisée "Digital Wallonia", elle fixe le cadre définissant les orientations que devra emprunter la Wallonie pour saisir les opportunités socio-économiques de la transformation numérique pour une période de 5 ans.

La version actualisée de la stratégie s'articule autour de 8 enjeux transversaux, dont la nécessité d'une gouvernance numérique forte et d'une société digitale inclusive, impliquant notamment du très haut-débit et des compétences numériques pour tous. Selon l'exécutif régional, la transformation numérique doit être pilotée et encadrée pour accompagner les ruptures sociétales majeures qu'elle implique. La Wallonie doit en outre choisir ses domaines d'excellence numérique et concentrer les moyens publics et privés sur des écosystèmes clairement identifiés. Pour ce faire, la connectivité du territoire constitue la fondation de toutes les initiatives de transformation numérique, tant pour les entreprises que pour le secteur public et les citoyens. Quant à la plate-forme digitalwallonia.be, elle doit permettre d'identifier, d'activer et de valoriser l'ensemble des acteurs de la transformation numérique afin que la Wallonie puisse "affirmer son existence et sa vocation numériques au travers d'une marque forte unique mais qui respecte ou intègre l'identité de ceux qui la portent". Parallèlement, les 5 thèmes structurants de "Digital Wallonia" (secteur du numérique, économie numérique, administration numérique, territoire numérique, compétences numériques) ont été confirmés. Ils constituent toujours la colonne vertébrale de la stratégie 2019-2024, déclinés en une vingtaine d'objectifs en matière, entre autres, de recherches et d'innovations, de startups, de commerce numérique, de pôles de compétitivité ou encore d'e-santé. (Belga)