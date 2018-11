Le gouvernement wallon débloque 1,68 million d'euros pour mesurer la qualité de l'air

(Belga) Le gouvernement wallon a décidé d'allouer un montant de 1,684 million d'euros au développement des mesures de la qualité de l'air au sud du pays ainsi qu'à l'approfondissement des connaissances en matière de pollution atmosphérique. Ces mesures seront menées par l'Institut scientifique de service public (ISSeP), en partenariat avec l'Agence wallonne de l'air et du climat (AwAC), a annoncé jeudi le ministre de l'Environnement Carlo Di Antonio (cdH).

Des actions et une promotion de l'amélioration de la qualité de l'air dans les écoles et les milieux d'accueil seront également mises en place. "Les impacts de la pollution de l'air sont nombreux. Les rapports récents relèvent que 16% des décès peuvent être attribués à des facteurs environnementaux, dont le principal contributeur est la pollution atmosphérique. En matière de qualité de l'air, nous devons impérativement amplifier les efforts engagés, en particulier en ce qui concerne les particules fines, les oxydes d'azote, l'ozone et les polluants persistants", a commenté le ministre. (Belga)