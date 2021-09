Le gouvernement wallon devrait se prononcer sur les masques "jeudi ou la semaine suivante"

(Belga) Le gouvernement wallon devrait se prononcer sur d'éventuels allègements au port du masque "jeudi ou la semaine suivante", a indiqué le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, lundi, en commission du parlement wallon.

Vendredi, le comité de concertation a défini un socle fédéral limitant le masque obligatoire à quelques situations comme les transports publics, les établissements de soin et les professions de contact. Libre ensuite aux entités fédérées de se montrer plus contraignantes. Ce sera le cas à Bruxelles où le statu quo restera de mise. La Wallonie, elle, n'a pas encore tranché. "Nous n'avons pas encore pris attitude sur le covid safe ticket - un avis a été demandé par la Région au Risk Assessment Group (RAG) - , ni sur le masque. Nous en discuterons jeudi au gouvernement ou la semaine suivante", a indiqué Elio Di Rupo aux députés Stéphane Hazée (Ecolo) et François Desquesnes (cdH) qui l'interrogeaient sur le sujet. "Il y a plusieurs points de vue. A titre personnel, je trouve que la situation reste très dangereuse. Mais je constate aussi que mon avis n'est pas partagé", a admis le ministre-président en évoquant à nouveau la nécessité, selon lui, d'atteindre un taux de vaccination de 95%. (Belga)