Le gouvernement wallon valide définitivement la réforme du Forem

(Belga) Le gouvernement wallon a validé en dernière lecture, ce jeudi, le projet de décret TIM - pour Talents, Impulsion Mobilisation - qui prévoit une nouvelle méthode d'accompagnement des chercheurs d'emploi.

Ce projet, qui commencera à se déployer le 1er janvier 2022, prévoit notamment des parcours d'orientation et de coaching personnalisés avec des professionnels spécialisés dans différents secteurs d'activités (construction, industrie technologique, transport et logistique, horeca, santé, soins aux personnes); la création d'un 'profil emploi' en ligne; le screening des talents et projets de chacun ou encore un accompagnement spécifique pour les personnes les plus éloignées de l'emploi en partenariat avec des opérateurs comme les centres d'insertion socioprofessionnelle ou les Missions régionales pour l'emploi. "Il s'agit d'un solide virage en faveur de l'emploi. De réelles nouveautés et outils vont être déployés pour aider les personnes à décrocher un job en prenant davantage en considération leurs situations personnelles, le contexte socio-économique dans lequel elles évoluent et leurs souhaits professionnels", a commenté la ministre wallonne de l'Emploi, Christie Morreale. (Belga)