Le GRACQ relance une campagne autour de l'importance, pour les cyclistes, d'être visibles

(Belga) Comme chaque année, le Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens (GRACQ) organise, à l'approche du changement d'heure et des périodes d'obscurité prolongée une campagne en Wallonie et à Bruxelles pour rappeler aux adeptes de la petite reine, l'importance d'être visibles.

Selon l'Observatoire du vélo, 14% des cyclistes bruxellois circulent encore sans aucun éclairage. C'est mieux qu'en 2017 (20%), mais le nombre de cyclistes correctement équipés (73%) n'a quant à lui presque pas évolué. Pour la Wallonie, de telles statistiques n'existent pas encore. "Certains cyclistes ne sont parfois simplement pas conscients qu'ils ne sont plus visibles à certains moments de la journée. L'action éclairage menée depuis plus de 10 ans par notre association vise à leur rappeler les règles du code de façon positive: les cyclistes bien éclairés reçoivent un chocolat, tandis que les autres repartent munis d'un phare avant et arrière, ainsi que d'une brochure explicative", a commenté lundi Aurélie Willems, Secrétaire générale du GRACQ. à l'occasion du lancement de la campagne. La problématique de l'éclairage a fait son chemin depuis la première action du GRACQ, en 2007. Afin de s'adapter aux réalités régionales, le GRACQ coordonnera la campagne au niveau wallon avec le soutien de l'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière et de la Région wallonne (SPW Mobilité et Infrastructures). À Bruxelles, la majorité des groupes participant à la campagne le feront auprès de leur commune dans le cadre de la campagne régionale "Be bright. Use a light le 12 novembre prochain". L'action sera organisée au cours des trois prochaines semaines par 25 groupes de cyclistes, membres de l'association notamment à Andenne (26/10), Arlon (13/11), Ath (à déterminer), en Basse-Meuse lieu et date à déterminer), Braine-l'Alleud (14/11), Braine-le-Comte (29/10), Charleroi (21/10), Courcelles (9/11), Court-Saint-Etienne (25/10), Enghien (à déterminer), Hannut (13/11), Jodoigne (7/11), La Hulpe (à déterminer), Leuze-en-Hainaut (25/10 et 5/11), Liège (6/11), Mont-Saint-Guibert (23/10), Namur (7/11), Nivelles (1/11), Ottignies LLN (à déterminer), Rebecq (9/11), Silly (24/10), Tournai (21/10), Waterloo (12/11). Dans la capitale, elle le sera à Auderghem (entre le 4/11 et le 7/11), à Evere (entre le 15/10 et le 30/10), Forest (12/11), Jette (12/11), Saint-Gilles (12/11), et Watermael-Boitsfort (12/11). (Belga)