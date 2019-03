Le Grand-Duché du Luxembourg, invité d'honneur des prochaines Fêtes de Wallonie

(Belga) Après les Hauts de France en 2018, c'est le Grand-Duché de Luxembourg, où travaillent quotidiennement quelque 40.000 Wallons, qui sera l'invité des prochaines Fêtes de Wallonie, a annoncé mardi le ministre-président régional Willy Borsus.

Le Premier Ministre luxembourgeois Xavier Bettel sera donc accueilli à Namur en septembre, ce qui permettra d'une part de réaffirmer la volonté de l'exécutif d'ouvrir la Wallonie à l'international, notamment avec les régions et pays limitrophes, et d'autre part de poursuivre la collaboration entre régions et pays concernant les questions frontalières. Le Grand-Duché de Luxembourg représente un véritable partenaire de la Wallonie, que ce soit au niveau politique, commercial ou économique puisqu'une centaine de PME wallonnes s'y sont implantées et que la Wallonie y exporte environ 3,15% de ses produits tandis que le taux d'importations atteint 4,51%, a précisé Willy Borsus. (Belga)