Le groupe cdH/CD&V a perdu trois élus sur cinq à Bruxelles

(Belga) Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a pris acte lundi en début de séance des départs des conseillers cdH Bertin Mampaka et Marie-Jeanne Nyanga Lumbala pour le MR, mais aussi de Fatima Moussaoui. Celle-ci quitte également le groupe pour siéger quant à elle comme indépendante.

Le départ des trois élus du groupe cdH réduit celui-ci à deux personnes: Didier Wauters, le chef du groupe et l'ex-secrétaire d'Etat bruxelloise et actuelle députée CD&V Bianca Debaets. "Nous pensons que la force en politique est la cohérence de tenir ses engagements envers les électeurs. Nous redoublerons de travail sur le terrain et de cohérence pour défendre notre projet inclusif et citoyen", a commenté, en début de séance, Didier Wauters en son nom et en celui de Mme Debaets. (Belga)