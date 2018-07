Le Groupe des Dix parvient à un projet d'accord sur les métiers en pénurie

Le Groupe des Dix est parvenu à un accord sur les métiers en pénurie. Patrons et syndicats communiqueront au sujet du contenu du compromis prochainement, lorsque le Premier ministre en aura pris connaissance, ont-ils indiqué mercredi.



"Le Groupe des Dix a atteint un projet d'accord quant à une déclaration sur la question des métiers en pénurie, avec des recommandations à court, moyen et long terme", a confirmé Bernard Gilliot, président de la FEB. Les textes sont en cours de finalisation et seront transmis au Premier ministre Charles Michel. Le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux de formuler leurs propositions afin d'augmenter le taux d'emploi. Il veut ainsi mettre un terme à ce paradoxe sur le marché du travail: le taux de chômage reste élevé, mais de nombreux postes restent vacants faute de travailleurs qualifiés.