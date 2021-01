Le guichet digital 1722 testé avec succès

(Belga) Les services d'incendie ont testé avec succès le guichet digital 1722.be. Ce guichet électronique permettra aux citoyens d'introduire, par voie électronique, une demande d'aide non urgente en cas de dégâts causés par une tempête ou d'inondation. La demande en ligne sera immédiatement envoyée au service d'incendie compétent. L'objectif est d'éviter les temps d'attente au téléphone. Le test a été effectué en vue de lancer cette nouvelle application au plus tard en juin 2021, indique mercredi le SPF Intérieur.

Le test a été réalisé par les corps de pompiers des zones de secours de la province de Flandre orientale, en collaboration avec la Direction 112 de la Direction générale de la Sécurité civile. "Un grand nombre de demandes d'aide non urgente ont été introduites en peu de temps dans le nouveau système. Toutes les demandes ont bien été reçues et transmises aux corps de pompiers compétents de Flandre orientale. Le test a été couronné de succès", explique le SPF Intérieur dans un communiqué. "Nous savons par expérience que les services d'incendie reçoivent un grand nombre d'appels lors d'une tempête ou de pluies extrêmes. Pour décharger la centrale d'urgence 112, le numéro 1722 est activé lors d'une telle situation pour toute aide non urgente", déclare la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. "Nous faisons maintenant un pas de plus. La plateforme digitale permet aux personnes qui ont besoin de l'intervention des services d'incendie d'introduire une demande en ligne. Nous évitons ainsi les temps d'attente au téléphone. Il s'agit d'une nouvelle étape pour garantir des services efficaces et intelligents." (Belga)