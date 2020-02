Le jeu vidéo 'Nanotale' remporte le Belgian Game Award

(Belga) Les Belgian Game Awards ont été décernés vendredi soir à Courtrai Xpo dans le cadre du salon 1up. Cette cérémonie, à laquelle assistaient les ministres flamand et francophone des Médias Benjamin Dalle et Bénédicte Linard, avait lieu pour la deuxième fois et récompense des jeux vidéos locaux. 'Nanotale' a remporté le titre de meilleur jeu.

Avec ces Belgian Game Awards, les organisateurs souhaitent mettre en avant l'industrie du jeu en Belgique. Au total, 49 productions locales ont concouru pour un prix dans treize catégories. La récompense principale est revenue à 'Nanotale', du studio namurois Fishing Cactus. Bien que le jeu ne soit pas encore sorti dans son intégralité, il a quand même réussi à remporter le plus de votes du jury. Le meilleur jeu mobile était le jeu de puzzle 'Blue' du développeur Bart Bonte, originaire d'Aalter. Un prix a également été décerné à Best Narative pour 'Journey For Elysium', une histoire inspirée de la mythologie grecque. Le jeu d'horreur atmosphérique 'No Players Online' d'Adam Pype et Viktor Kraus a remporté le prix du 'jeu étudiant de l'année'. Un prix du public a par ailleurs également été organisé par Game Mania. Les gens pouvaient voter via un sondage Facebook, dont 'Brukel' est sorti vainqueur. Le gagnant de l'année dernière, Swen Vincke, avec son jeu 'Divinity: Original Sin 2', a reçu un Lifetime Achievement Award. Le salon 1up se déroule jusqu'à dimanche. (Belga)