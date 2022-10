Le Limbourg demeurera zone franche jusqu'au 31octobre 2024

(Belga) Une partie de la province de Limbourg conservera jusqu'au 31 octobre 2024 son statut de "zone franche", écrit samedi le journal Het Belang van Limburg. Le comité ministériel restreint du gouvernement fédéral a pris une décision en ce sens.

Ce statut avait été octroyé en avril 2015 en réponse à la fermeture de l'usine automobile Ford Genk. Après plusieurs prolongations, cette mesure de soutien fiscal devait en principe s'arrêter au 31 octobre 2022. Le régime fiscal avantageux bénéficie à toutes les PME et à toutes les grandes entreprises de plus de 250 travailleurs établies dans l'une des 19 communes reprises dans le dispositif de soutien, à savoir Beringen, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hechtel-Eksel, Heers, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maasmechelen, Oudsbergen, Pelt, Tessenderlo, Tongeren et Zutendaal. (Belga)