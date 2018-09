Le meilleur des moments drôles des 48h des bourgmestres: entre déguisement de vache, pêche à la "louche", devise oubliée et (beaucoup de) chansons…

Durant notre grande émission des 48h des bourgmestres animée en continu par Christophe Deborsu, Pascal Vrebos et Caroline Fontenoy, certains moments valaient plus la peine que d'autres. Dans la vidéo ci-dessus, retrouvez quelques moments divertissants et drôles. Quelques phrases qui pourraient rester cultes auprès des électeurs, comme "Le porno, pour certains c'est très bien" ou bien "En vieillissant, les raideurs se déplacent". Mais aussi des imitations de Louis De Funès ou des brins de voix parfois étonnamment mélodieux, parfois moins…