Le métier d'enseignant pourrait être reconnu comme pénible

Le ministre fédéral des Pensions Daniel Bacquelaine (MR) confirme que plusieurs scénarios sont à l'étude pour une éventuelle reconnaissance de la pénibilité du métier d'enseignant, lequel pourrait dès lors bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.

"À l'inverse d'autres, le ministre Bacquelaine n'a jamais dit que le métier d'enseignant n'était pas un métier pénible", a commenté mercredi son porte-parole après la publication d'un article du Morgen faisant état de la possibilité pour certaines catégories de profs de pouvoir dételer plus tôt. "Plusieurs scénarios sont sur la table, mais c'est la concertation sociale en cours qui en décidera", a précisé le porte-parole, sans confirmer toutefois les chiffres livrés par le quotidien flamand.





Deux ans plus tôt pour le primaire, quatre ans pour le maternelle



Selon le journal, qui dit s'appuyer sur plusieurs sources bien informées, les profs du primaire et du secondaire pourraient accéder, dans le cas le plus favorable, 2 ans plus tôt que prévu à la pension. Les professeurs de maternelles et de l'enseignement spécialisé pourraient, eux, mettre un terme à leur carrière jusqu'à 4 ans plus tôt.



En revanche, les professeurs de l'enseignement supérieur et pour adultes ne seraient pas concernés par ces aménagements.





Le principe:



Déposé en décembre dernier, le projet de réforme définit une série de coefficients et critères de pénibilité permettant un départ à la retraite dans la fonction publique. La pénibilité serait ainsi déterminée en fonction de quatre critères, à savoir les contraintes physiques, l'organisation du travail, le risque de sécurité, et la pénibilité mentale ou émotionnelle. Suivant le nombre de critères auxquels il répond, le travailleur se verrait appliquer un coefficient qui multiplierait ses années "pénibles" et accroîtrait ainsi ses années de carrière.





Vision opposée entre N-VA et FGTB



Le projet rencontre toutefois, depuis son dépôt, des résistances tant au niveau politique que syndical. La N-VA veut éviter que les coefficients de pénibilité soient trop généreux. Le syndicat socialiste, qui a mené fin février un grève dans le secteur public pour protester contre la réforme, juge certains de ces éléments inacceptables. Les syndicats libéral et chrétien ne s'étaient pas joints pas à cette action.





Des grèves si les enseignants ne sont pas repris dans la liste



La publication de l'article du Morgen intervient alors que les syndicats du nord et du sud du pays mènent ce mercredi une rencontre nationale de leurs délégués pour discuter de la réforme des pensions et de la pénibilité de leur métier. "Si l'enseignement ne figure pas sur la liste des métiers lourds, des actions seront inévitables dans l'enseignement francophone et néerlandophone...", avaient averti ces organisations en choeur, lundi.